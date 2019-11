Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Goal Show L'Originale, trasmissione televisiva in onda su TV Luna. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Per me è sbagliato proporre il ritiro, la squadra non va bene perché è incompleta e una rosa insufficiente per affrontare un campionato da vertice. E' sbagliato il meccansimo di mandare in ritiro i calciatori perché non giocano bene".