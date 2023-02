Maurizio Compagnoni è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

I due gol di Osimhen con la Roma? Sono due gol bellissimi con la Roma ma scelgo l'ultimo, è veramente un capolavoro. In questa stagione del Napoli è normale che non si possa spingere troppo sull'acceleratore. Spalletti vuole ritmi alti perchè in questo modo non ce n'è per nessuno. Mi manca il Maradona, ho commentato solo Lazio-Napoli.