Compagnoni: "Lukaku alla Roma? In coppia con Dybala sarebbe come Osimhen con Kvaratskhelia"

Notizie Calcio Napoli - Il collega e telecronista di Sky, Maurizio Compagnoni, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva nel corso del programma "Campo Aperto":

"Il Chelsea ha detto che darebbe, alla Roma, Romelu Lukaku in prestito? I blues hanno una base solida, di conseguenza, i rapporti personali sono molto importanti. E, tra l'altro, con i giallorossi i rapporti sono ottimi perché c'è stata l'operazione Abraham.

In questo momento, Lukaku non ha tante alternative e, quindi, al Chelsea può star bene il prestito secco che, magari, qualche tempo fa stava bene relativamente. Per la Roma sarebbe un colpo straordinario, però, mi sorprende che arriverebbe dopo la firma di Azmoun.

Però, la coppia Lukaku-Dybala fa sognare i tifosi perché diventerebbe una delle più forti della Serie A. Chi ha l'attacco più forte attualmente? Se la Roma dovesse chiudere questo colpaccio, allora si avvicinerebbero molto al duo Osimhen-Kvaratskhelia. Quello dell'Inter è forte ma, a meno che Arnautovic non faccia una grande stagione, lo metto un po' sotto all'attacco del Napoli e Lukaku-Dybala".