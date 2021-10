Compagnoni: "Il Napoli ha una proiezione sui 90 punti, Spalletti superiore a Gattuso"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Credo che Insigne sia molto adatto a fare il falso nueve, anche se come soluzione non mi convince troppo. Osimhen? L'ho visto la prima volta quando era al Lille e ho iniziato ad ammirarlo quando ha svelato, appena arrivato a Napoli, che lui è solito riguardare le proprie partite per capire dove ha sbagliato. Ebbene, se un calciatore con queste potenzialità lavora tanto su sé stesso, allora non può non venir fuori un grande giocatore. Il Napoli si è rinforzato con Anguissa, ha preso un allenatore bravissimo come Spalletti che è superiore a Gattuso, anche solo per esperienza. Se sommiamo tutte queste informazioni a quanto di buono fatto nel girone di ritorno dell'anno scorso, allora la proiezione del Napoli è intorno ai 90 punti. Raggiungendo questa cifra spesso si vince lo Scudetto".