Como, Ambrosino: "Primo gol tra i Professionisti è stata un'emozione unica. Mancini? Mi ha fatto una grande impressione"

Come si legge su pianetaserieb.it, l'attaccante del Como Giuseppe Ambrosino ha così parlato a Como TV dopo il suo primo gol tra i professionisti: "Un’emozione grandissima, credo sia il sogno di tutti giocare nel calcio professionistico. Quest’anno spero di fare bene e voglio fare meglio. Segnare col Como emozione grandissima ma non ho esultato come volevo perché non avevo capito fosse dentro. La differenza tra Primavera e Serie B è parecchia e si nota. Stage con l’Italia? Mancini mi ha fatto una grande impressione, sono molto felice di aver passato due giorni lì"