Commissione medico-scientifica FIGC, Braconaro: "Pronti al dialogo con il Governo, il protocollo dovrà essere ineccepibile"

Ultime notizie calcio. Francesco Braconaro, membro del comitato medico-scientifico della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Le parole di Spadafora vanno ovviamente prese in considerazione. Noi siamo felici di conoscere quali punti del protocollo non sono stati condivisi dal Governo, così da correggerli o modificarli in maniera collaborativa per il bene di tutti. Noi siamo pronti al dialogo con la la commissione tecnico-scientifica del Governo, non abbiamo scritto questi protocolli sulla roccia. Noi dobbiamo provvedere ad inserire in questi protocolli tutto quello necessario per garantire la salvaguardia degli atleti, l’obiettivo è fornire punti ineccepibili accettando anche consigli. Man mano che andremo avanti nel tempo, le condizioni epidemiologiche cambieranno costringendoci a modificare di volta in volta il protocollo. Tutti siamo per la ripresa del campionato ma dovranno essere le condizioni di sicurezza per poterlo fare".