Comitato Centro Paradiso, Cierro: "Il territorio ha un vincolo sportivo, l’unico ente che lo può cambiare è il consiglio comunale"

Ultime calcio - A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Salvatore Cierro, promotore del Comitato Centro Paradiso:

“Continuiamo a proporre una fondazione dove coinvolgere tutti per il Centro Paradiso. Vorremmo una partecipazione attiva per farlo diventare un bene comune e dargli il valore che merita. Attualmente risulta gestito da una società che rientra nel fondo Elliot. Il territorio ha un vincolo sportivo, l’unico ente che lo può cambiare è il consiglio comunale. Noi continuiamo a lottare anche per la costruzione di un museo. È un ingiustizia che questo centro sia chiuso da 18 anni, quando potrebbe essere un bene comune”.