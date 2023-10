"Come sta Osimhen?", De Laurentiis risponde con un gesto emblematico | VIDEO

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis si trova in questo momento in assemblea di Lega a Milano. Al presidente del Napoli è stato chiesto come sta Victor Osimhen, reduce da un infortunio in nazionale. L'attaccante oggi verrà sottoposto agli esami strumentali del caso.

De Laurentiis, alla domanda su Osimhen, ha alzato le spalle. Un gesto come a dire di essere anche lui in attesa di notizie più dettagliate sul proprio centravanti. Oggi ne sapremo sicuramente molto di più sul numero 9 del Napoli anche in chiave Verona.