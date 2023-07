Colpo Kilman: la trattativa tra Napoli e Wolverhampton può decollare da un momento all'altro

Il Napoli cerca il nuovo acquisto da fare in vista della prossima stagione. Ci sono trattative che possono decollare da un momento all'altro per il colpo in difesa come quella per Kilman.

Kilman

Napoli: colpo Kilman, la situazione

Napoli - Notizie di calciomercato e aggiornamenti che arrivano da Il Mattino che svela tutte le mosse del club azzurro che vuole chiudere un nuovo acquisto in difesa. Tra i vari nome c'è quello di Kilman del Wolverhampton, il club inglese chiede 30 milioni per il difensore centrale mancino. Pare che la trattativa possa decollare da un momento all'altro, ma c'è anche la concorrenza del Tottenham da dover superare per un profilo che piace molto al Napoli.