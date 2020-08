Colonnese: "Veretout come Demme e Lobotka, troppi calciatori uguali: il Napoli deve riflettere..."

Ultime calcio Napoli - Francesco Colonnese è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli sta pensando di vendere i due centrali titolari, Maksimovic e Koulibaly per fare cassa. Sarà difficile sostuirli, ma l'idea è chiara per cercare di rifondare la squadra. Centrocampo? Davanti alla difesa, il Napoli ha cambiato molto con Demme e Lobotka che hanno fatto bene. Veretout a Firenze giocava in maniera differente poi a Roma ha cambiato modo di giocare, mettendosi davanti alla difesa. Ha caratteristiche simili agli altri due, sono tutti uguali".