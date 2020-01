Colonnese: "Prima o poi uscirà un po' d'amor proprio dal Napoli. Per gli azzurri stasera sarà una gara di Champions"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Colonnese, ex difensore di Lazio e Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La Lazio è una squadra in fiducia, anche Sarri la teme. Ora tutti temono la Lazio, è una squadra solida, forte e concreta. Non prenderà la gara sotto gamba, sarà una partita non facile però per i biancocelesti. Prima o poi arriverà una scossa in casa Napoli, un po' d'amor proprio uscirà fuori. Vedremo una gran bella partita, avvincente. Speriamo vada così perchè mi aspetto un gran bello spettacolo. Stasera per il Napoli sarà come una partita di Champions, una gara secca e bisogna dimostrare di non essere così deboli".