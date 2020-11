Colonnese: "Piani quando il Napoli non mi riscattò, venivo da Potenza con mio padre ogni domenica per Maradona"

Francesco Colonnese è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è forte e lo sta dimostrando, se dovesse intervenire ancora a gennaio potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Per me già ora può vincere, è diventata una squadra molto fisica e in Europa è fondamentale. Quando andai via da Napoli con il club che non mi riscattò piansi, ero coinvolto emotivamente perché sono cresciuto con mio padre e il Napoli di Maradona, venivamo da Potenza a Napoli tutte le volte per vederlo”.