Colonnese: "Non sarà facile contro Inter e Lazio, Gattuso ha avuto tempo per lavorare"

Francesco Colonnese, ex difensore di Inter, Lazio e Napoli, ha parlato a Radio Sportiva: "Questa prima parte di campionato ha detto che Inter e Lazio hanno meritato le posizioni che occupano in classifica. E lo stesso si può dire, in negativo, anche per il Napoli. Le prossime due partite diranno in che condizione sono gli azzurri, durante la sosta Gattuso ha avuto tempo per lavorare, ma contro Inter e Lazio non sarà facile, soprattutto senza Koulibaly. L'Inter è allenata bene e ha gli occhi di chi non vuole mai perdere, in Champions però è manca la cattiveria che si è sempre vista in campionato. Il Napoli è un ottimo banco di prova per la squadra di Conte. Mercato? Serve sicuramente un giocatore in mezzo al campo, come Vidal, e anche un esterno sinistro, perché Biraghi e Asamoah non sono sufficienti".