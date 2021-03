Colonnese: "Napoli squadra forte, con il recupero degli infortunati può risalire. Inzaghi? Ottima soluzione per gli azzurri"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciccio Colonnese, ex difensore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è una squadra forte ed ora che ha recuperato diversi elementi importanti che ora stanno permettendo a questa squadra di risalire. Gli azzurri in avanti, ora che hanno recuperato Mertens ed Osimhen, riescono a segnare tanto. Hanno condizionato molto il rendimento della squadra anche però i tanti errori difensivi assurdi. A volte il Napoli ha regalato a degli avversari dei gol incredibili... E' un campionato strano questo. Questa squadra può fare un filotto di risultati importanti e tornare in posizioni di classifica che merita. Inzaghi, come Gattuso, è un bravo allenatore, è giovane ma ha già una certa esperienza. Sarebbe un ottima soluzione in caso di addio di Rino".