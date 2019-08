Colonnese: "Napoli squadra completa, manca solo un centravanti! Manolas sarà fondamentale"

Francesco Colonnese, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Al Napoli forse manca un attaccante centrale, per il resto è una squadra completa. Manolas può essere fondamentale se il Napoli giocherà alto, in mezzo al campo c'è qualità. L'Inter con Conte, Lukaku e Dzeko diventa una squadra molto forte e tornerà a lottare per lo scudetto. Della vicenda Icardi ci ho capito poco..."