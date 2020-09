Colonnese: "Napoli col 4-2-3-1? Fondamentali i mediani ed il sacrificio degli esterni, 4-3-3 molto più facile"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciccio Colonnese, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"4-2-3-1 per il Napoli? Sono fondamentali i due centrocampisti centrali e l’aiuto degli esterni. Serve essere aggressivi ed alti in fase di non possesso. E’ molto più facile giocare con il 4-3-3 rispetto al 4-2-4. In mezzo al campo, se scegli il 4-2-3-1, è impossibile giocare con Zielinski e Fabian Ruiz. Magari potrebbero agire insieme in situazioni in cui bisogna rischiare il tutto per tutto”.