Colonnese: "Manolas farà benissimo al Napoli, insieme ad James penso arriverà anche una prima punta"

Ciccio Colonnese, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare l'approdo in azzurro di Manolas.

"Gran colpo quello di Manolas per il Napoli. Voleva ormai lasciare la Roma per provare nuovi stimoli e credo che a Napoli farà benissimo. Manolas ha una gran velocità di base e la coppia con Koulibaly è certamente ben assortita: il greco gioca a centro-destra, il senegalese sul centro sinistra". Se arriva anche James Rodriguez comunque per il Napoli sarà la conferma della voglia di migliorarsi attraverso i grandi colpi... "Se arriva anche il colombiano diventerà il Napoli che Ancelotti vuole, con giocatori forti e pronti: Manolas è un gran rinforzo, James ancora di più e presumo che verrà acquistato un altro giocatore, forse un attaccante. Per me può arrivare una prima punta. James è un rifinitore e un esterno ma non una prima punta. In quel ruolo il Napoli ha solo Milik e qualcosa farà".