Colonnese: "Koulibaly vuol rimanere a Napoli. Juventus? Se vince uno scudetto dopo un campionato così deludente vuol dire che..."

Napoli - Francesco Colonnese, ex calciatore del Napoli e dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Secondo me Koulibaly vuole rimanere a Napoli. Ho questa sensazione. Poi se l’intenzione del Napoli è di non puntare su di lui, è un altro discorso. Juve? Non ha avuto una stagione esaltante quest’anno eppure si prepara a vincere il nono scudetto di fila. Questa è la dimostrazione che c’è ancora troppo distacco con le concorrenti. Bisogna migliorare tutto il campionato e i partecipanti al campionato italiano. Se la Juve, dopo un campionato deludente, vince il campionato con tre giornate d'anticipo, non va bene. Va bene per gli Juventini ma non va bene per il calcio in generale. Inter? Il problema non è stato il lockdown ma è un problema tecnico. Se si comprano 4 o 5 giocatori utili per vincere, e alla fine non si vince, qualcosa non va. Se si prendono giocatori inadatti al gioco dell’allenatore, qualcosa non va. Eriksen nell’Inter nel 3-5-2 ma dove gioca?”.