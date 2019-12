Colonnese: "Il Napoli vero può giocarsela con tutti, anche col Barcellona ma questo no. Col Parma serviva tenersi stretto il punto, c'è una difficoltà da risolvere subito"

Ultime calcio Napoli - Francesco Colonnese è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli vero può giocarsela con tutti, questo Napoli no. Giocatori irriconoscibili e senza filo logico. Non si salva nessuno e serve fare qualcosa in questi due mesi. Il Napoli non ha più tempo, ha perso una partita pesantissima in casa col Parma. In questi casi si dovrebbe prendere il brodino per non perdere, invece si è perso. Serviva prendere almeno il punto. Questo non è il Napoli che ha fatto innamorare tutti. Il Napoli deve trovare una solidità difensiva, prende gol troppo facili. Deve tornare ad essere squadra tosta in difesa per poi giocare il calcio propositivo che ha nel DNA. Insigne? E' tutta la squadra inguardabile, non solo Insigne".