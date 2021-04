Colonnese a NM: "Insigne il vero top player del Napoli, Manolas deve migliorare"

Napoli - Francesco Colonnese, ex difensore del Napoli, dell'Inter e della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com": "Vittoria d'orgoglio del Napoli contro la Sampdoria, molto importante, ottima prestazione e tre punti ottenuti con merito. Le prossime partite saranno fondamentali per la qualificazione in Champions. Zielinski ed Osimhen hanno disputato una grande gara, sono stati decisivi nel match vinto a Genova. Mi è piaciuto l'atteggiamento positivo con cui il Napoli e' sceso in campo a Marassi, con grande convinzione, abgnegazione e concentrazione. Koulibaly è un grande campione. Manolas non e' ancora riuscito a giocare ai suoi livelli nel Napoli, ha avuto dei problemi per gli infortuni ma e' giunto il momento per lui di dimostrare di essere il giocatore che tutti si aspettavano. Con Manolas tutti speravano in un aumento della forza difensiva del Napoli, in coppia con Koulibaly, ed invece così non è stato. Manolas ha dunque la possibilita' di migliorare in queste ultime gare. La squalifica di Lozano, nel match contro l'Inter, e' di sicuro importante perche' avrebbe potuto rappresentare un'alternativa in piu' per il Napoli, pero' c'e' Politano che e' un ex. Di solito gli ex giocano grandi gare. Politano sta avendo un buon rendimento, credo che non farà rimpiangere Lozano. Insigne è il vero top player del Napoli: quando ha avuto costanza di rendimento, il Napoli ne ha tratto giovamento, quando ha avuto dei cali, considerando il suo dribbling e la sua fantasia, si e' fatto sentire. Demme con Fabian Ruiz costituisce la coppia piu' assortita del centrocampo del Napoli, Demme e' dinamico mentre Fabian Ruiz e' piu' tecnico e statico. Demme, davanti alla difesa, riesce a garantire la giusta copertura. Non solo le sfide contro Inter e Lazio, ma tutte le ultime otto gare saranno fondamentali per il Napoli che deve recuperare punti rispetto a chi e' davanti. Gli scontri diretti saranno importanti, considerando pure che ci sono in programma sfide come Atalanta-Juve. Il Napoli dovra' lottare su ogni pallone per accorciare il distacco dalla zona Champions, anche in tal senso la sfida contro la Lazio sara' importante, dato che pure la formazione biancoceleste punta allo stesso obiettivo".