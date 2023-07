Colomba: "Spendendo tanto non sempre si vince, Garcia? Ecco la prima cosa che deve fare"

Notizie Calcio Napoli - L'allenatore ed ex calciatore, Franco Colomba è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di "Marte Sport Live - tiro al bersaglio":

“Il gruppo sta conoscendo il nuovo allenatore, c'è qualcosa da sistemare sotto il profilo dell'unità d'intenti, bisogna proporsi come lo stesso spirito dello scorso anno, bisogna resettare e ripartire, è favorito perché ha vinto, le altre si stanno attrezzando, il Napoli è certamente la squadra da battere. Gli arabi? sono tutti professionisti, dai calciatori ai procuratori, è complicato resistere alle offerte degli altri, di chi ha più soldi di te. Forse chi non ha indebitamenti particolari può farlo, come il Napoli, ma gli altri hanno evidenti difficoltà. I giovani? Da noi il calcio è un fatto sociale, gli arabi vogliono migliorare la qualità del loro gioco e vengono a saccheggiare, ma il Psg ha dimostrato che anche spendendo tanti soldi non è detto che si vinca.

Garcia? La prima cosa da fare è avere il rispetto dei giocatori, che con Spalletti hanno creato un rapporto speciale, lui dovrà dimostrarsi all'altezza del confronto, sotto tutti i punti di vista. Da giocatore ho avuto allenatori con cui abbiamo ottenuto risultati e l'anno dopo è stato sostituito ed all'inzio, con il nuovo tecnico, non è stato tutte rose e fiori. Poi alla lunga il lavorare bene porterà al feeling con piazza, pubblico, stampa, se però il tecnico avrà l'appoggio dei giocatori tutto sarà più semplice”.