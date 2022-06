Colomba a CN24: "Cessioni Napoli? Non sempre si trovano i sostituti giusti e su Koulibaly alla Juve...."

Notizie calcio. Franco Colomba, ex allenatore anche del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

Franco Colomba ha parlato di diversi argomenti ai microfoni di CN24 TV, dalla Nazionale fino al Napoli.

"L'Italia ha vinto un Europeo quando in un mese può accadere di tutto, con congiunzioni astrali che hanno permesso a giocatori non eccelsi come Pessina e Locatelli di arrivare al massimo della loro potenzialità per fare qualcosa di straordinario. Poi ci si è messa anche la buona sorte, ma è sotto gli occhi di tutti il divario che abbiamo nei confronti di altre Nazionali sotto vari aspetti. Noi abbiamo facciamo un calcio abbastanza scontato e prevedibile, con pochi giocatori che hanno la giocata che ti risolve la partita".

Sul Napoli: " Non sempre si riesce a trovare i sostituti giusti. Quando si cede calciatori importanti si va incontro a diversi rischi. Koulibaly alla Juve per Demiral? Io non lo farei se fossi in De Laurentiis, non sarebbe uno scambio giusto per il Napoli".