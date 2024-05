Colomba: "C'è una cosa che Conte ha sempre dato alle sue squadre"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D'Alessandro è intervenuto Franco Colomba, allenatore:



“Se mi aspettavo l’ingaggio di Conte? Può essere una buona scelta. Il Napoli quest’anno ha sprecato veramente tanto e si è giocato un po’ la reputazione nel nostro campionato.

Se Conte può essere stato attirato anche dal fatto che c’è aria di rifondazione? Il parco giocatori del Napoli è valido, quest’anno hanno reso tutti al di sotto. Ci si aspettava sempre una rinascita che non c’è stata, o almeno a piccoli spezzoni. Conte sà che il punto basso il Napoli lo ha toccato quest’anno e sa che può ripartire con linfa nuova. Certamente Conte farà le sue richieste e avrá avuto modo di guardarsi intorno.

Se si sta sottovalutando Conte dal punto di vista tecnico tattico? Conte ha sempre dato un’organizzazione alle proprie squadre. Quest’anno è mancato molto questo anche. Abituati ad uno Spalletti meticoloso ed organizzatore, il Napoli si è trovato con queste mancanze con il primo, il secondo ed il terzo. I giocatori fanno il confronto, inconsciamente quando si allenano e scendono in campo e vedono che quello che gli è stato dato l’anno prima, non gli viene dato l’anno dopo, non rendono. Quest’anno arriva Conte che parte avvantaggiato, quindi è una buona scelta sotto tutti i punti di vista. Dovrà avere i giocatori giusti, ma credo che De Laurentiis lo possa fare.

Che paragone faranno i giocatori della Juventus che saranno allenati da Motta? L’allenatore precedente ha vinto 5 scudetti e fatto due finali di Champions. Allegri è un allenatore vincente che negli ultimi anni si è prestato ad una ricostruzione. Ha fatto questo contratto pluriennale per rifondare. Il suo dovere l’ha fatto, sotto il profilo tecnico non è stato all’altezza degli anni precedenti. Thiago Motta dovrà dare organizzazione dopo l’impresa col Bologna. Il suo punto di forza è stato quello di entrare nella testa dei giocatori, di fargli fare quello che ritiene giusto.

Conte è stato un centrocampista intelligente e forte e non dimentichiamo quello che ha fatto da allenatore e da giocatore.

Il passaggio Thiago Motta-Italiano al Bologna? Se sarà Italiano l’allenatore, le sue squadre offrono buone idee, sa come affrontare più competizioni.

Anche Pioli è un signor allenatore.

Di allenatori bravi ce ne sono, devi capitare nel momento giusto”.