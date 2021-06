Fulvio Collovati è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Io venderei tutta la vita Fabian Ruiz e terrei Koulibaly. A prescindere da età, qualità ecc. Trovare difensori oggi è difficile e Koulibaly è un calciatore di livello mondiale, è meglio sacrificare e rinunciare ad uno come Fabian Ruiz in mezzo al campo. Spero che il Napoli non venda entrambi”.