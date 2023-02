Collovati: "Se il Napoli confermasse Spalletti e l'attuale rosa vincerebbe anche il quarto Scudetto"

Fulvio Collovati, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo, ha commentato il successo del Napoli in Champions League contro l'Eintracht e analizzato il prossimo turno di campionato: "L'ho detto in passato e lo ribadisco: il Napoli vincerà in campionato e può trionfare anche in Champions. Il Real Madrid per esperienza, bravura di Ancelotti e altri fattori è l'unica squadra che può mettere in difficoltà il Napoli. Gli azzurri però se la giocano, sono una squadra straordinaria e possono dare fastidio a tutti. In questo momento nemmeno le big come Real Madrid o Bayern vorrebbero essere accoppiate agli azzurri nei sorteggi. Il mercato del Napoli e le possibili cessioni dei top? Sono scettico sulle dichiarazioni di ADL sul trattenere i giocatori, mi auguro ci sia credibilità nel sostenere queste cose. Al giorno d'oggi è difficile per le squadre italiane rifiutare offerte da 130/150 milioni di euro. Ovviamente la volontà di trattenere i migliori c'è, ma bisogna considerare le offerte: al Milan è successo con Donnarumma e probabilmente accadrà con Leao, all'Inter con Skriniar. Questo discorso riguarda anche l'allenatore, in mattinata ho letto che sul toscano c'è anche l'interesse del Liverpool. Lui, a differenza di Mourinho, è aziendalista e anche in caso di vittoria finale accetterebbe le scelte di mercato del club. Apertura di un ciclo? Considerando le difficoltà di Juve, Milan e Inter e delle due romane, se il Napoli confermasse Spalletti e l'attuale rosa vincerebbe anche il quarto Scudetto. Trasferta di Empoli? L'allenatore dei toscani è molto preparato e la squadra è preparata tatticamente, ma mi rifiuto di pensare che questo Napoli possa andare in crisi".

