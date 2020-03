Collovati: "Ha senso continuare a giocare a calcio? No! Teatrino mortificante, così è una pagliacciata"

Ultimissime calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore di Milan e Inter Fulvio Collovati, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ha senso continuare a giocare a calcio? No, tutti dovrebbero avere il buonsenso: il calcio andava fermato 15-20 giorni fa, non doveva esserci questo teatrino mortificante dove non sapevi se giocare o meno e con le porte aperte o chiuse. Così è una pagliacciata, se vedo Siviglia-Roma rimandata, Juventus-Lione a porte chiuse, Barcellona-Napoli che non si sa se giocherà o meno. Parliamoci chiaro, ci sono tanti casi in tutto il mondo: forse si sta sottovalutando il problema, bisogna essere tutti uniti e non solo a chiacchiere, stiamo attraversando un momento che io non ho mai vissuto in 62 anni di vita. Domenica ero a Radio RAI, Parma e SPAL sono entrate in campo e poi sono uscite per una decisione presa mentre erano nel sottopassaggio: è lo specchio dell’Italia, si prendono decisioni solo all’ultimo. Ho il presentimento che fino al 3 aprile non basterà fermarsi, servirà più tempo: ma di fronte a certe problematiche, che si rinvii l’Europeo e chi se ne frega. Poi certo, i soldi degli sponsor…dobbiamo accantonare e mettere da parte queste cose”