Ultime notizie calcio Napoli - Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla “Domenica Sportiva”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“In prima fila vedo la Juventus e l’Inter, seguiti a sorpresa dal Milan e dal Napoli. I rossoneri se davvero dovessero riuscire a portare a casa Chiesa di cui si parla tanto, allora in tal caso potrebbe lottare anche per lo scudetto. L’Atalanta la colloco in quinta fila”.