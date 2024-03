Collovati: "ADL? Fantastico su Osimhen, ha lanciato il messaggi a chi?"

Nel corso di Giochiamo d'Anticipo a Televomero è intervenuto Fulvio Collovati:

"De Laurentiis? Come si è espresso da Londra è fantastico. Lui già sa che va via, ma lui ha lanciato un messaggio al futuro acquirente e non ha fatto altro che elogiare il calciatore sapendo che lo venderà. Il Napoli è in ripresa, è in fiducia, ma vi chiedo: cosa è cambiato oltre alla rinascita di Osimhen e Kvaratskhelia? Ho intervistato Calzona in radio e gli ho fatto i complimenti, è stato gentile, dice che è cambiato il clima, ma voi sapete più di me".