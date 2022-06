Collina: "Il fuorigioco marginale non è così rilevante da essere punito come in precedenza"

Ultime calcio - In occasione della conferenza stampa Ifab ha parlato anche Pierluigi Collina che si è soffermato sulle regole per il fuorigioco:

“Pensiamo che un fuorigioco molto marginale non sia così rilevante da essere punito nel calcio moderno come succedeva prima. Uno dei compiti di Ifab e Fifa è fare test su possibili modifiche regolamentari per far crescere la qualità del calcio. Stiamo conducendo dei test in Olanda, Italia e Svezia. Tireremo le somme quando avremo prove e risultati di questi test”