Collina e la fake news dall'Armenia: "Adozioni illegali? Mai coinvolto"

Notizie calcio Napoli - (ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Sono rimasto attonito nel leggere che avrei adottato un bambino armeno in maniera illegale". Pierluigi Collina, per molti anni miglior arbitro al mondo e attuale presidente della Commissione dei direttori di gara della Fifa, commenta cosi' - al telefono con l'ANSA - la notizia pubblicata da un giornale armeno secondo cui sarebbe coinvolto in una inchiesta su un sistema di adozioni illegali nel paese del Caucaso da parte di cittadini stranieri. "Pur avendo grande considerazione per chi decide di farlo nel rispetto delle leggi, mia moglie ed io mai abbiamo pensato di adottare un bambino - aggiunge Collina - Trovo incredibile che il mio nome possa essere stato associato a una inchiesta su un sistema di adozioni illegali e ovviamente mi sono già tutelato nelle sedi opportune". Il ministero della giustizia armeno ha ufficialmente smentito che Collina abbia fatto richiesta di adozione per un bambino armeno, definendo "moralmente e legalmente inammissibile la pubblicazione di fake news di questo tipo