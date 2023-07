Codacons, l'avv. Di Ascenzo a CN24: "Prezzi DAZN? Verifichiamo se gli aumenti rispettano le norme, per la Lega vedere il calcio vale 25 euro al mese"

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Ascenzo, avvocato del Codacons, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“L’aumento dei prezzi di DAZN? C’è chi sostiene che questi aumenti servano per far recuperare a DAZN gli investimenti fatti in questi anni per adeguare la rete, ma i consumatori mica li hanno visti: più di una volta ci sono stati problemi con le partite di cartello, e AGCOM e Antitrust hanno indagato. Ci sono state multe e prescrizioni per DAZN per adeguare il servizio clienti, ma visto tutto ciò che hanno subito i consumatori non riteniamo giustificato l’aumento.

Cosa farà il Codacons? Stiamo verificando se le comunicazioni degli aumenti rispettano le norme, non sappiamo la Lega calcio cosa deciderà con i diritti televisivi ed i consumatori sembrano costretti ad acquistare l’abbonamento annuale con pagamento rateizzato, visti gli aumenti dei prezzi: sarebbe bello non fare l’abbonamento e andare a vedere le partite nei locali pubblici e negli stadi, DAZN sarebbe costretta a calare le richieste. Il calcio ha un valore sociale e gli italiani ne sono molto legati, qualcuno si vedrà costretto a dover pagare e magari condividere l’abbonamento.

Uno dei primi interventi di DAZN in passato per contrastare la pirateria aveva portato il ministro a convocare DAZN, che poi fece marcia indietro. Ora è arrivata la multa dell’Antitrust sull’intesa con TIM, e gli aumenti sono stati ragionati a tavolino. Tutti noi, da cittadini, ci facciamo delle domande.

L’impresa è a scopo di lucro e deve far coincidere costi e profitti, in questi giorni si discute del prezzo per vedere le partite in tv, secondo la Lega è 25 euro al mese ma il tema è la concorrenza e la pluralità di operatori, che via via sta sparendo: DAZN ha acquisito i diritti di altri sport come ad esempio il basket, l’Antitrust non sarà concorde con noi ma che ci sia una posizione dominante nello sport in Pay non può essere smentito”