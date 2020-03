Codacons, il presidente: "Stiamo preparando un modulo per diffidare le società sportive: i soldi vanno restituiti per le gare non giocate. Chiesta trasmissione in chiaro delle gare" [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli - Carlo Rienzi, presidente del Codacons, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“I biglietti devono essere rimborsato. Capisco le difficoltà per i treni, aerei e alberghi. Se non c'è prestazione, serve venirsi incontro. Oggi stiamo preparando un modulo per diffidare le società sportive nella restituzione dei soldi. Altrimenti è appropiazione indebita. Stesso discorso vale per gli abbonati. Le società serie, come Trenitalia, rimborsano. Le altre società sono un po' più in difficoltà. Mandare questo modulo alla società sportiva dovrebbe essere sufficiente, altrimenti vedremo come gestire la cosa. Abbiamo chiesto al governo di far trasmettere in chiaro le gare a porte chiuse".