Coco: "Volevo chiedere scusa a tutti per aver fallito l'occasione del gol: vi spiego perchè ho sbagliato"

Il difensore del Torino Coco Saul ha parlato ai canali ufficiali del Torino FC, dopo la sconfitta col Napoli:

Dispiaciuto per il risultato. Penso che non abbiamo fatto una brutta partita, in fondo contro la prima in classifica. Soprattutto il primo tempo, abbiamo giocato contro una grande squadra. Abbiamo fatto tanet cose buone ma non è stato sufficiente per portare a casa i tre punti.

Per la mia occasione da gol fallita, vorrei chiedere scusa a tutti: non posso sbagliare lì, io volevo fare gol ma questo è il calcio, è così. Forse me l'aspettavo più avanti la palla, mi è arrivata un po' dietro, troppo veloce enon ho potuto metetre bene il corpo. Così sono scivolato: chiedo scusa a tutti. Non dobbiamo mollare e andare avanti. Dobbiamo essere forti di essere e restare uniti nello spogliatoio e trovare la soluzione per lasciare questa sconfitta alle spalle"