Coco: "Sorpreso dalla vicenda Ancelotti-Napoli. Barcellona? Campo proibitivo, ma gli azzurri hanno messo in difficoltà il Liverpool"

Notizie Calcio Napoli - Francesco Coco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli ha preso l'avversario più complicato, soprattutto per la partita di ritorno al Camp Nou dove il campo sembra non finire mai. Le partite vanno giocate tutte, sia che ti trovi di fronte campioni o squadre materasso. Il Napoli deve avere grande rispetto, ma hanno l'organico per creare problemi a tutti e l'ha dimostrato contro il Liverpool che non mi pare sia inferiore al Barcellona. E' complicato capire la motivazione che ha portato il Napoli in questo momento negativo. Ancelotti si è sempre fatto volere bene da tutti nello spogliatoio, sono sorpreso"