Coco: "Insigne è il Messi del Napoli. A gara in corso potrebbe essere importante Llorente"

Napoli - Francesco Coco, ex difensore del Barcellona e del Milan, è intervenuto a Radio Gaol, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non è il solito Barcellona, ma resta una squadra esperta e l’esperienza spesso fa la differenza. Il Napoli è in crescita da anni, si è stabilito tra le prime in Italia ed in Europa è stato un po’ sfortunato. Quello di sabato può essere un tassello che lo porterebbe a crescere ancora di più. Il Napoli sarà obbligato a far goal e dovrà anche lasciare qualcosina agli avversari. Sarà complicato, ma il Napoli ha tutte le carte per crederci. Deve andare lì con grandissima umiltà sapendo che andrà ad afrontare uno squadrone. L’allenatore ha vinto due volte questa coppa e sa come gestire il pre partita. Lozano e Llorente? Il Napoli ha le individualità per creare problemi al Barcellona, anche Llorente. E’ quella punta vera che darebbe caratteristiche diverse all’attacco del Napoli, se servisse sarebbe buono per gli ultimi venti minuti. Ha grande fisicità, ma sa fare bene anche la boa e sa tenere palla per aprire spazi ai compagni di reparto. Uno come lui potrebbe essere fondamentale. Speriamo che Insigne possa esserci perché merita un palcoscenico del genere, per me è il Messi del Napoli perché può sempre risolvere la partita e mette sempre in apprensione il suo diretto avversario. Poi c’è Mertens che se gli lasci mezzo metro può segnare in qualsiasi modo, Callejon è fondamentale per la doppia fase”.