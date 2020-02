Francesco Coco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sicuramente bisogna rispettare una grande squadra come il Barcellona, ma senza avere paura. Mi sono piaciute le parole di Insigne. Il Napoli sa perfettamente di andare incontro ad una gara difficile contro un avversario non solo qualitativo ma anche di grande esperienza. Le partite vanno però giocate tutte. L'importante domani credo non sia prendere gol per gli azzurri perché al Camp Nou non puoi fare barricate