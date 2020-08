Coco: "Al Camp Nou il Napoli è la squadra che ha sofferto meno negli ultimi 15 anni, ho visto una grande squadra! Manca solo esperienza"

Ultimissime calcio Napoli - Francesco Coco, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se fossi in Gattuso sarei felice di quanto il Napoli ha fatto vedere in campo. Gli azzurri hanno iniziato fortissimo, hanno fatto il tiki taka inizialmente ed ha dominato. Ha fatto capire al Barcellona che serviva il 100% per vincere. Poi ovviamente quando Messi sale in cattedra non ce n’è per nessuno. Il Napoli è uscito a testa alta, ha giocato una grande partita contro una delle tre o quattro squadre più forti in Europa. A questi livelli l’inesperienza la paghi però gare del genere servono a farti crescere anche da questo punto di vista. Il Napoli è al top in Europa da pochi anni e gare così servono ad acquisire la giusta consapevolezza. Negli anni arriverà a raggiungere quella sicurezza necessaria a passare il turno con squadre più blasonate. A Barcellona ho visto un grande Napoli, gli azzurri sono stati una delle squadre che ha sofferto meno a Barcellona negli ultimi 15 anni”.