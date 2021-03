Coco: "A Napoli bruciati sia Ancelotti che Gattuso! Nel momento più difficile per Rino, la società doveva stargli vicino invece di criticarlo"

Napoli - “Milan-Napoli? Partita particolare, il Milan cercherà di tenere il passo dell’Inter, mentre il Napoli corre per non perdere terreno dal quarto posto - queste le parole di Francesco Coco, ex calciatore, fra le tante, di Milan e Barcellona, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Sarà una partita dai due volti: mi aspetto una fase iniziale di studio, per poi vedere entrambe le squadre aprirsi e cercare la vittoria. Entrambe le rose vantano giocatori di primo livello.

Gattuso? Giocatori come lui farebbero comodo al Napoli, così come a tutte le squadre. Avere un personaggio come lui oggi in campo, darebbe una scossa. Rino sta facendo molto bene al Napoli, nonostante le numerose defezioni dei suoi calciatori. La squadra è a soli 3 punti dal quarto posto con una partita da recuperare, quindi non vedo una stagione così grottesca così come la si descrive. Gli azzurri hanno dovuto fare a meno per tanti mesi di Mertens ed Osimhen, e non dimentichiamoci che il belga è il calciatore che ha fatto più reti nella storia dei partenopei. Gattuso, che ha avuto anche un problema fisico importante, se recupererà la rosa al 100% potrà raggiungere tranquillamente un piazzamento in Champions. Nel momento più difficile per Rino, la società doveva stargli vicino invece di criticarlo. Ci sta guardarsi intorno e pianificare la stagione successiva, ma le grandi società non fanno trapelare questo genere di notizie, altrimenti si rischia di influenzare il presente con le scelte future.

Problema terzini? Ogni società ha le sue visioni: il Napoli credeva di essere al completo sulle fasce, così come la Juventus credeva di essere al completo a centrocampo. La differenza è che sulla rosa azzurra hanno influito le assenze di Ghoulam e Hysaj, altrimenti la coperta non sarebbe stata corta. L’algerino, purtroppo, dal primo infortunio non si è mai ripreso.

Ancelotti e Gattuso bruciati a Napoli? Gli allenatori sono diversi, Carlo è uno dei migliori di sempre, ma se il risultato è stato lo stesso per entrambi, evidentemente la colpa non era tutta loro, ma bisogna andare a ricercarla nelle costanti quali società e piazza. Ci vorrebbe un po' più di equilibrio nei giudizi. La piazza napoletana è fantastica: ti fa sentire un re quando vinci, ma quando perdi non perdona”