Cobolli Gigli massacra Sarri: "E' incoerente: si è scagliato in maniera oltraggiosa contro la Juve e ora la allena. Si dice marxista e poi..."

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non avevo apprezzato l'atteggiamento di Sarri al Napoli, si era scagliato in maniera oltraggiosa contro la Juventus. Credevo che la sua etica potesse impedirgli di allenare i bianconeri, è stato incoerente. Ho stima per chi ha idee marxiste e lui, che ha sempre sostenuto di essere marxista, aveva detto di voler girare squadre per arricchirsi. Hanno cercato di vendere in ogni modo Dybala chiudendolo in una camera per 4-5 giorni. Mi aspetto una gara non al veleno ma combattuta da parte del Napoli, Gattuso è riuscito ad entrare parzialmente nella testa. I tifosi del Napoli saranno una fortissima maggioranza e faranno il tifo per gli azzurri. Mi diverte il modo in cui i napoletani fanno il tifo".