Cobolli Gigli: "Giuntoli? La Juventus non ci ha fatto una bella figura. De Laurentiis pensa di essere un Dio"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Giuntoli alla Juventus? Il giudizio non può che arrivare dalle squadre in cui ha lavorato, per questo non può che essere molto positivo. La decisione di lasciare il Napoli credo sia venuta fuori anche da un rapporto un po’ usurato con De Laurentiis. Il tira e molla è stato fastidioso anche per la Juventus, non hanno fatto una bellissima figura perché ha messo De Laurentiis nella condizione di dettare legge. Alla fine è stato Giuntoli a pagare pur di trovare un accordo”.

Su De Laurentiis: "E' una persona da ammirare, ma ha anche dei lati caratteriali discutibili. Crede di essere Dio in terra, ma ha una maniera di trattare i suoi collaboratori in modo abbastanza rude. vedendolo in Lega apprezzavo le visioni, ma il carattere non è dei migliori. Non mi piace il suo modo di esprimersi".