Cobolli Gigli duro su Sarri: "Dubbi sull'uomo: sparava a zero sulla Juve ed ora la allena, ha qualcosa che non va..."

Ultimissime calcio Napoli – Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Io non avevo dubbi su Sarri allenatore ma sull’uomo. Uno che spara a zero sulla Juventus e poi va ad allenare i bianconeri ha qualcosa che non va. Lo scudetto il Napoli lo ha perso perché contro la Fiorentina non ha giocato come doveva giocare. Lo ha detto Hamsik. Se quella di Inter-Juventus è stata una ingiustizia, bisognava cacciare fuori gli attributi”.