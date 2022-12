Cobolli Gigli: "Di Maria, che finale ma sono preoccupato: è sempre infortunato. Pogba? Gestione pessima della Juve. ADL, stimo il personaggio ma non è simpatico..."

Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dimentico l'extra calcio che riguarda la Juventus, mi concentro sulla squadra: sono stato molto contento della prestazione in finale di Di Maria. Fino alla finale, però, ha giocato solo 20 minuti. Sono certo della sua classe ma ho paura di un nuovo infortunio. Su Pogba meglio stare zitto: rotto già, alla prima corsetta si è fermato. Si è fatto mettere in cura da uno 'stregone', poi si è cambiato idea e non ci sono stati miglioramenti. Poi l'operazione parziale, Pogba è andato in Qatar a vedere la finale e poteva allenarsi. Allegri è stato chiaro su di lui. Napoli? Se prosegue così, vince lo scudetto: ottimi giocatori e ottimo allenatore con un bellissimo gioco. Il mio sogno di tifoso è poter recuperare sul Napoli. Il Napoli vince la Champions? Ne sarei felice... Stimo il personaggio De Laurentiis ma non suscita simpatia. Caso Juve? Con l'avvocato Agnelli, queste cose non sarebbero accadute. C'è stata qualche furbata di troppo".