Cobolli Gigli: "Coronavirus? Grande casino nel mondo della politica... Il calcio italiano sarà ridimensionato"

Ultime notizie – Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Percepisco un grande casino nel mondo politico, si pensa più ad attaccarsi che a cercare una unità in un momento così difficile. Quando sarà possibile, bisognerebbe salvare questo campionato per poi attendere gli sviluppi. La realtà del calcio italiano, in termini economici, sarà ridimensionata a causa delle restrizioni che dovremo attuare. Il mondo del calcio, pur tra qualche tensione e difficoltà, è comunque più compatto di quello della politica. L'acquisto di Ronaldo è stata una operazione importantissima ma rischiosa. Con il suo arrivo dovrà vincere la Champions League. Detto ciò, per quanto riguarda il cuore è una gioia per tutti i tifosi della Juventus, anche a me dà gioia vederlo giocare con la maglia bianconera".