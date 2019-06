Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dal profilo Twitter della stessa emittente:

"Sarri alla Juve? Da tifoso dico no. Da ex dirigente di calcio dico forse si. Sarri non ha classe, a prescindere dalla tuta o meno. Poi quel dito che mostró ad alcuni tifosi della Juve se lo metta in un altro posto. Credo che l’avvocato Agnelli non avrebbe optato per uno come lui".