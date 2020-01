Padovan a CN24: "Rapporti malati nello spogliatoio e tra squadra e presidente, tutto va male. Circola una voce sul triangolo Gattuso-ADL-Ancelotti"

Ultimissime calcio Napoli - Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Pensavo che Gattuso potesse essere l’uomo giusto al Napoli, le quattro sconfitte in cinque partite mi fanno vacillare… Non è più solo il problema dell’allenatore, il problema sono i rapporti malati all’interno della squadra e una patologia non ancora curata tra il presidente e la squadra. Quando succede questo, tutto va male. Detto ciò, Gattuso poteva fare di più. Circola una voce che vorrebbe De Laurentiis fortemente deluso da Gattuso e che, se fosse libero Ancelotti, lo richiamerebbe. Sarebbe una cosa clamorosa se confermata. Ci vuole un po' di tempo ma ora bisogna andare avanti con Gattuso. I giocatori sono la causa principale di questo disastro. Ora bisogna passare il turno di Coppa Italia e cercare di battere la Juventus. Se a questa squadra dai come obiettivo la salvezza loro tirano a campare. Il Napoli non può farlo. Serve un intervento forte ma non punitivo perché non funziona. Ci sono calciatori impresentabili: Callejon è un ectoplasma. Insigne è il capitano ma è il primo deresponsabilizzato, non può prendere la situazioni in mano perché è il primo a far casino. Ha guidato lui la rivolta contro il ritiro ed a parlare male contro il figlio del presidente. I rinnovi andavano fatti tempo fa, ora molti non ci sono più con la testa ed è difficile recuperare riempiendo le loro tasche. Non c'è squadra, nessun legame, non c'è nulla, De Laurentiis è il primo responsabile ma ci sono anche responsabilità della squadra".