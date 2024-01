CN24 - Ammutinamento anche con Benitez, ADL aveva preso una decisione forte: l'allenatore lo convinse, il retroscena

Alessandro Marrazzo, giornalista di CalcioNapoli24, ha dichiarato durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre):

"Periodo di Benitez, il Napoli perde una partita. C'erano Hamsik e Maggio capitani, Callejon e Reina erano i calciatori presenti in quel periodo. De Laurentiis decise per il ritiro, i calciatori presero le loro macchine e se ne andarono a casa. Rafa Benitez andò dal presidente a parlare, gli disse che ormai tutti stavano andando via e gli consigliò di togliere il ritiro. La notizia non uscì mai fuori. Ammutinamento più ammutinamento di quello visto con Ancelotti".