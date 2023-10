CN24 - ADL-Conte, contatto continuo da diversi giorni: si discute su tre punti, arriva una richiesta su Osimhen e Kvara

Riccardo Catapano e Vincenzo Credendino, ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli, hanno riportato gli ultimi aggiornamenti su Antonio Conte:

"Il presidente del Napoli sta cercando di convincere Rudi Garcia ad accettare le dimissioni, oggi si potrebbero vedere a Castel Volturno. De Laurentiis continua a sondare Antonio Conte per la panchina. Il tecnico non ha chiuso la porta ma ci sono tanti aspetti da concordare. I due si sentono da 4-5 giorni al telefono, il tecnico ha lasciato la porta aperta ma si discute della questione economica, su questioni di campo e sulle questioni contrattuali. Conte ha chiesto di valutare le posizioni di Osimhen e Kvaratskhelia per quanto accaduto nell'ultimo periodo. Vuole un contratto garantito, sulle cifre si può ragionare, il modulo non è un problema ma non ama clausole. Conte non ha accettato il Napoli ma ha dato apertura".