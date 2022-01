CM.it - Olivera-Napoli, ecco come stanno le cose: piccolissimo spiraglio per gennaio dall'agente!

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessio Lento, giornalista di Calciomercato.it:

"Mathias Olivera attenzionato da molto dal Napoli, il suo agente Paolo Boselli ha confermato che piace agli azzurri ma che difficilmente lascerà il Getafe a gennaio. Se ne parlerà a giugno, ma lasciamo aperto uno spiraglio, perché stanno cercando in tutti i modi di sbloccare l'operazione già da adesso. Si tratta di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. In linea di massima, però, si tratta di giugno. Si tratta, infatti, di uno spiraglio molto piccolo perché il Getafe non vuole liberarsi del calciatore ora. Olivera può arrivare solo se parte qualcuno nella rosa del Napoli. Vlahovic? C'è bisogno che Bentancur vada all'Aston Villa: in questo senso c'è bisogno di un'offerta estremamente convincente per l'uruguaiano. Senza un'offerta di un gancio molto alta allora Bentancur non lascia la Juventus".