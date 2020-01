Cm.com, Longo: “Ricardo Rodriguez-Napoli: le richieste del Milan"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Longo, calciomercato.com: “Oggi intorno alle 17 l'agente di Ricardo Rodriguez sarà a Casa Milan. Il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, il MIlan chiede 6 milioni di euro con obbligo o delle condizioni che possano portare il giocatore all'obbligo. Il giocatore sarebbe entusiasta di giocare al Napoli e tornare da Gattuso, anche perché il CT gli ha chiesto di trovare continuità. Rodriguez ha giocato una buonissima prima parte di stagione, poi ha avuto un calo fisico ed è stato trattato male dai tifosi del Milan, ritenuto uno dei colpevoli della crisi del Milan. E' un giocatore di grandissima affidabilità, uno dei migliori interpreti in tutta Europa nel suo ruolo".