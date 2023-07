CM.com, Longo: "Giuntoli a colloquio con un top bianconero, vuole lasciare il club"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Calciomercato.com, Daniele Longo, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Giuntoli inizierà in salita, ci sarà il primo colloquio con Vlahovic per capire il suo futuro, il giocatore ha manifestato la voglia di andare via forte di un interesse del Chelsea. Milan? Accordo totale per Pulisic, ai blues andranno 20 milioni bonus inclusi. Il ragazzo ha voluto il Milan e l’annuncio potrebbe arrivare la settimana prossima. Il Milan ha anche pensato a Morata ma ci sono molti interlocutori, il discorso è complicato e adesso la situazione è in stand-by. Scamacca-Roma? Manca tanto, l’intenzione delle parti c’è ma il West Ham non è convinto di lasciarlo andare in prestito dopo un solo anno ed un investimento da 40 milioni”.